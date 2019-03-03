Дадим угля! 1 Кирилл Живолович, «БелГазета»

3.03.2019, 13:40

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Очередная метаморфоза во внешнеэкономической деятельности Беларуси приключилась на прошлой неделе.

В информационное пространство на лихом коне выскочила новость о том, что всего за один год Беларусь почти в тысячу раз увеличила поставки в Украину угля.

Конь у этой новости действительно лихой: по данным Белстата, экспорт каменного угля в Украину в 2018г. по сравнению с предыдущим периодом по количеству вырос в 946 раз, а экспорт антрацита, который считается лучшим сортом каменного угля, - в 310 раз. По стоимости рост составил соответственно 79800% и 24800%.

При таких невероятных показателях у всадника на коне, казалось бы, появляется прекрасная возможность раззудить плечо и замахать шашкой налево и направо с криками о новых свершениях и небывалых прорывах. Только вот небольшая незадача: в Беларуси не добывают ни каменного угля, ни тем более антрацитов. Если не считать, конечно, двух пригоршней, которые при удачном стечении обстоятельств обнаруживаются время от времени опытными рыбаками на полесских болотах.

Позицию, в которой раз за разом оказываются участники подобных событий с белорусской стороны уже после всплытия на поверхность такого рода информации, крайне сложно назвать доминирующей. Чаще всего это похоже на догги-стайл, когда одной из сторон приходится смиренно терпеть последствия, изредка и негромко голося в свое оправдание. Такое бывало уже много раз. В случае с поставками в страны ЕС российских нефтепродуктов, но под видом антиоксидантов, ингибиторов и прочих растворителей. Без уплаты таможенных платежей России через нашу страну транзитом по тем же схемам в былые времена продавалась и другая продукция - алкогольная, табачная, лакокрасочная, всякая. В обратном направлении деятельные ребята посылали «белорусские» креветки и горбушу, манго и апельсины, своевременно пользуясь санкционными мероприятиями у наших восточных соседей. Сюда же можно добавить многолетние «молочные войны», «мясные запреты», «регламенты на вывоз древесины» и регулярное бодание белорусских чиновников с Россельхознадзором. Так что серые, желтые, черные и других оттенков схемы реэкспорта работают в Беларуси исправно и довольно давно - этим вряд ли кого-то можно сильно удивить.

В случае с углем, поставляемым в Украину, тоже проще всего обозначить такую же незатейливую схему. Пользуясь своей шапкой-невидимкой с надписью «Мы за мир во всем мире!» и не самой благоприятной внутриполитической ситуацией у соседей, белорусы попросту выступают посредниками в поставках угля из Донбасса на территорию остальной Украины. Тем более что летом прошлого года уже озвучивались подозрения о том, что через Беларусь осуществляются поставки угля в Европу из самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Но некоторые иные обстоятельства указывают на более любопытные причины и следствия всколыхнувшей наше информационное болотце информации о поставках угля из Беларуси в Украину. И эти обстоятельства не столь очевидны, хотя вовсе не отрицают того, что действительно через нашу страну идет уголь, который добывают на временно оккупированных территориях в самой Украине.

Можно провести сорок пять расследований, которые в итоге докажут очевидное: да, речь идет именно о том, о чем как бы случайно стало известно из данных Белстата. Вопрос в другом: а с чего бы это вдруг Белстат взял да предал огласке такие сведения, если даже в самой Украине об этом официально до сих пор ничего не было известно?

И вот здесь кроются детали другой забавной истории, которая только набирает обороты. Из разных источников можно получить подтверждение о том, что некоторые белорусы, обладающие необходимой поддержкой на самом высоком уровне, не так давно оказались в числе основных претендентов на очень-очень вкусный и сладкий кусочек госсобственности из энергетической отрасли в Украине.

Опуская подробности, можно лишь констатировать, что в декабре аукцион по приватизации этого объекта, где именно белорусские участники неожиданно для многих вырвались в фавориты, был отменен. И данные Белстата по поставкам угля можно считать своеобразной «ответочкой» с намеками для тех, кто эти сигналы прекрасно понимает.

А в конце минувшей недели появилась уже «ответочка на ответочку с еще одной ответочкой». Один из разделов на сайте белорусского МИД пополнился текстом под названием «О негативных моментах в белорусско-украинском сотрудничестве в дорожно-строительной сфере», где помимо прочего рассказывается о том, что в ночь на 22 февраля «совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, который установлен «Строительно-монтажным трестом N8» (г.Минск)»: «Неустановленными лицами отравлены сторожевые собаки, избиты и связаны охранники, нанесен материальный ущерб».

К слову, проведение того самого аукциона в Украине запланировано на конец марта. И надо полагать, что по итогам I квартала у Белстата и других госорганов появится отличная возможность для того, чтобы снова удивить общественность небывалыми достижениями и новыми авантюрами из области очевидного и невероятного. Если, конечно, в этом обмене угольными тумаками и битумными апперкотами ни у кого ничего не треснет.

Кирилл Живолович, «БелГазета»