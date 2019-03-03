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В Неаполе задержали главу итальянской мафии

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  • 3.03.2019, 13:47
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ФОто: lavanguardia.com

Главаря «Коза Ностра» искали с 2006 года.

2 марта полиция Неаполя арестовала главу итальянской мафиозной организации Марко Ди Лауро, сообщает La Repubblica.

Несколько лет назад Ди Лауро сделал себе операцию по изменению внешности. Его объявили в международный розыск в 2006 году.

Ди Лауро задержали во время совместной спецоперации полиции и карабинеров в связи с делом об убийстве. Отмечается, что он не был вооружен и не оказывал сопротивления правоохранителям.

Издание отмечает, что 38-летнего Ди Лауро признали одним из самых опасных разыскиваемых преступников – вторым после главаря "Коза Ностра" Маттео Мессины Денаро.


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