«Китайцы на Дальнем Востоке очень вежливо вошли» 1 Елена Кудренко

3.03.2019, 13:53

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Военную «мощь» РФ унизили.

«Когда мы слышим, что корабли НАТО заходят в Одессу — это оскорбление великого российского государства!!!».

Тут еще пальчик вверх поднимается и ножкой топается. В студии очередного шоу фриков (то бишь политического, где-то в Москве). Можно оскорбить еще больше. Но это, знаете, как гвоздь вбивать — они там сами себя вбили уже больше, чем наполовину. А Украина добивает по самую шляпку. Оскорбила тем, что отвернулась с отвращением. Унизила хваленую военную мощь РФ.

Макнула мордой в газовые контракты, и теперь решения посыпались как из рога изобилия: плати, Россия. И никого не волнует, что ты там не признаешь.

Китайцы на Дальнем Востоке очень вежливо вошли — поэтому с той стороны оскорбляться нечем. Может и нам надо было просочиться на чужую территорию, вежливо — нам бы и так ее отдали? Китайцам можно ведь? Просто признайтесь честно: недооценили. Проиграть Китаю стыдно, но он-то признанный лидер. А проиграть Украине — пацаны не поймут.

Просто теперь и корабли НАТО, и стандарты НАТО, и вооружение НАТО, и базы НАТО в скором времени — оскорбляйтесь на здоровье. Кого волнует ваша тонкая душевная организация? Укров? Да Бог с вами.

Я сегодня ролик про Польшу посмотрела. Ролик снял россиянин. Кстати, адекватный, у которого небольшой бизнес в России и понимание про Крым.

«Я не миллионер, но на хлеб с маслом зарабатываю. Принял решение уехать из России, потому что исправно плачу налоги, и в Пенсионный фонд — но судя по ситуации мои деньги просто куда-то проср…ли. Кормить разожравшихся депутатов и их детей — нет уж, увольте. После отжатия Крыма на Россию надвигается такой …, что пора валить…»

Пора валить, 2019. Странно, что это вас не оскорбляет, соседи.

Елена Кудренко, inforesist.org