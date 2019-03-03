В Столбцах поставят памятник Якубу Коласу за $100 тысяч 3.03.2019, 13:50

Памятник будет установлен в сквере по улице Центральная.

Министерство культуры объявило конкурс эскизных проектов памятника народному поэту Беларуси Якубу Коласу в Столбцах. В ведомстве отмечают, что композиция памятника должна быть «выдержана в лучших традициях классического и национального монументального искусства», сообщает «Белсат».

Памятник будет установлен в сквере по улице Центральная в Столбцах.

К участию в творческом состязании приглашаются профессиональные скульпторы и архитекторы. Заявки принимаются по 2 мая по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 11, каб. 309. А конкурсные материалы нужно предоставить также по 2 мая, но в Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа, которые будут рассмотрены жюри на закрытом заседании до 15 мая.

«Победитель получит право на создание памятника, ориентировочная стоимость которого не может превышать Br 200 тыс., выделенные из средств Столбцовского районного исполнительного комитета», – отметили в ведомстве.