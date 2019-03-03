Особенности региональной торговли: процветают только «тюбетейки» 3.03.2019, 14:06

Тема магазинов из Средней Азии обострилась в Бресте.

На коллегии главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома проанализировали ситуацию на потребительском рынке региона.

Разговор начали с положительных тенденций, пишет 1prof.by.

Но начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома Валерий Мацкевич все же акцентировал внимание на том, что необходимо улучшить. К примеру, призвал срочно и бескомпромиссно избавиться от товаров с истекшим сроком годности на полках магазинов. «Их наличие подрывает авторитет торговли у покупателей», – подчеркнул он. Ключевой проблемой в торговой сфере региона он назвал рост цен, вызывающий недовольство и обеспокоенность покупателей.

Это свидетельствует, что на Брестчине самые дорогие в стране продукты питания. Как отметил Валерий Мацкевич, основные причины этого – повышение закупочных цен, ослабление курса белорусского рубля, убыточность производств и прочее. – Чтобы не допустить необоснованного роста цен на потребительские товары, управление торговли проводило совещания, где производителям и торговым организациям рекомендовалось обеспечить применение экономически обоснованных надбавок, а также исключить резкое различие цен на аналогичные товары отечественного и зарубежного производства, – проинформировал Валерий Мацкевич.

Помимо этого, специалисты управления провели 332 мониторинга и обследования объектов торговли в 17 регионах области: смотрели, как соблюдается законодательство, и контролировали ценовую ситуацию. Мониторингу подверглись как крупные торговые организации – ООО «Санта Ритейл», ИООО «Мартин Инн Фуд», ООО «Евроторг», ТЦ «Корона», так и продовольственные и непродовольственные магазины облпотребсоюза. По их результатам было выявлено 128 нарушений, на устранение которых выданы рекомендации. Наибольшую озабоченность вызывают так называемые магазины-«тюбетейки» (их открывают торговцы из Средней Азии, а название пошло от одной из первых в стране подобных точек – «тюбетейки» у Комаровского рынка в Минске).

На Брестчине – 80 таких торговых объектов. Проводимая с их владельцами работа дала положительные результаты: улучшается ассортиментный перечень, появились сопроводительные документы и товары белорусских производителей. Недовольство вызывает и тот факт, что отечественная торговля медленно внедряет систему возврата НДС: так называемая Tax Free в нашей стране не получила такого распространения, как в той же Польше или Литве.

Это, по мнению Валерия Мацкевича, снижает интерес иностранцев к белорусским товарам, не способствует увеличению товарооборота.