В Польше создана новая политическая партия 3.03.2019, 14:09

ФОто: PAP

«Польша Fair Play» заявившая о своем участии в выборах в Европейский парламент.

«Польша Fair Play» - это новая политическая партия, заявившая о своем участии в выборах в Европейский парламент. В Варшаве состоялся учредительный съезд этой инициативы, лидером которой является налоговый эксперт и политический комментатор Роберт Гвяздовский, сообщает «Радио Польша».

Среди основных принципов программы новой партии: снижение суммы налогов с зарплаты, децентрализация и судебная реформа. Лидер партии «Польша Fair Play» ратует также за введение одномандатных избирательных округов на выборах в Сейм.

Большинство членов партии «Польша Fair Play» составили предприниматели и беспартийные чиновники органов местного самоуправления.