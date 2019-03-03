В Бресте задержали журналистов «Белсата» 3.03.2019, 14:31

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Алесь Левчук и Милана Харитонова

Журналисты освещали марш против аккумуляторного завода.

В Бресте милиция задержала журналистов Алеся Левчука и Милану Харитонову, сообщает «Белсат».

Их доставили в отделение для составления протоколов по ст. 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ).

Момент задержания Милана Харитонова транслировала в прямом эфире в Facebook:

Журналисты предполагают, что задержание связано с тем, чтобы изолировать их на время очередной акции против строительства аккумуляторного завода. Напомним, каждое воскресенье брестчане собираются на главной площади города, чтобы обсудить проблему аккумуляторного завода и другие вопросы. Люди приходят на площадь без лозунгов, плакатов или транспарантов, беседуют и кормят голубей.

Как сообщила Милана Харитонова, сейчас они находятся в опорном пункте милиции. Но протокол правоохранители не составляют, а просто смотрят на часы. «Тупо тянут время, чтобы мы не освещали протест против завода», – говорит журналистка.