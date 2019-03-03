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Видеофакт: На Универсиаде с Путиным случился неприятный конфуз

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  • 3.03.2019, 14:42
  • 5,101
Иллюстрационное фото

Правитель РФ отделался сломанной мебелью.

Президент России Владимир Путин угодил в неприятную ситуацию во время встречи со спортсменами Универсиады в зале одной из аудиторий Сибирского федерального университета Красноярска, сообщает obozrevatel.com.

Российские сборники так интенсивно пытались сделать селфи с главой РФ, что сломали мебель. Под весом взобравшихся спортсменов стол с грохотом рухнул, заставив Путина вздрогнуть от неожиданности.


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