Видеофакт: На Универсиаде с Путиным случился неприятный конфуз

Видеофакт: На Универсиаде с Путиным случился неприятный конфуз2
- 3.03.2019, 14:42
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Правитель РФ отделался сломанной мебелью.
Президент России Владимир Путин угодил в неприятную ситуацию во время встречи со спортсменами Универсиады в зале одной из аудиторий Сибирского федерального университета Красноярска, сообщает obozrevatel.com.
Российские сборники так интенсивно пытались сделать селфи с главой РФ, что сломали мебель. Под весом взобравшихся спортсменов стол с грохотом рухнул, заставив Путина вздрогнуть от неожиданности.