Обострение в Кашмире: на чьей стороне Беларусь? Ян Авсеюшкин, Naviny.by

3.03.2019, 14:51

1,140

Патруль на границе

Фото: Channi Anand / AP

У Минска есть политические и экономические интересы в обеих странах.

Между Индией и Пакистаном — двумя ядерными государствами — вновь разгорелся конфликт за спорную провинцию Кашмир. У Беларуси есть политические и экономические интересы в обеих странах.

Последнее обострение произошло в среду, 27 февраля, когда индийская армия нанесла удар по лагерям террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» на территории Пакистана. Это был ответ на теракт 14 февраля, когда в результате атаки смертника погибли 44 индийских военных.

Пакистанские военные через несколько часов сбили как минимум два индийских истребителя, один из пилотов попал в плен. Сейчас обе стороны проводят эвакуацию населения и стягивают войска к общей границе и линии разграничения в спорном регионе.

Спор за Кашмир продолжается уже более 70 лет, и за это время стороны пережили несколько полномасштабных войн с танковыми битвами, десятками тысяч пленных и сражениями на ледниках. Пакистан удерживает около 40% территории региона.

Через китайскую призму

Беларусь с враждующими странами связывают экономические отношения. В них преобладает Индия — один из крупнейших покупателей белорусских калийных удобрений: в 2018 году товарооборот составил 472,1 млн долларов с положительным сальдо в 136,7 млн долларов.

Результаты торговли с Пакистаном пока очень скромные — 52,9 млн долларов с положительным сальдо в 25,9 млн долларов по итогам прошлого года. Хотя планы амбициозные — к 2020 году планируется поднять планку сразу до миллиарда долларов.

В политике чуть сильнее выражен пакистанский вектор — Лукашенко сблизился с прежним пакистанским руководством, и регулярно принимает в Минске чиновников из Исламабада. С Индией отношения тоже вполне дружеские, но не такие интенсивные. В Пакистане Лукашенко в последний раз был в октябре 2016 года, а в Индии — в сентябре 2017-го.

Сделать больший крен в сторону Пакистана официальный Минск был вынужден под влиянием Китая, для которого Пакистан является очень важным регионом, отметил в комментарии для Naviny.by эксперт в сфере международных отношений Сергей Богдан.

По его словам, отношения Минска и Исламабада не являются исключительно двухсторонними.

«Получается, что проекты с Пакистаном — они трехсторонние. Лукашенко последние два-три года занимается проблемой дефицита баланса торговли с Китаем, обсуждалась возможность снизить дефицит за счет проектов в третьих странах. Плюс Пакистан в значительной степени финансируется за счет консервативных стран Персидского залива, с которыми Беларусь сблизилась в 2010-х годах. Это те, кто платит за Пакистан, сам он мало платежеспособен. Инвестиции эта страна может осуществлять очень ограничено», — обратил внимание эксперт.

При этом для Беларуси важно сохранить сложившийся уровень отношений с Индией, поскольку это один из четырех ключевых рынков для калийных удобрений.

«Беларусь — это калийная страна. Калийные удобрения — это стабильный товар, который всегда хорошо продается. И индийский рынок не может быть просто так отброшен в пользу улучшения отношений с Исламабадом», — подчеркнул Сергей Богдан.

Жесткий рынок для белорусского ВПК

Территориальные конфликты — это всегда возможность заработать для поставщиков вооружений и продукции двойного назначения. Беларусь, например, поддерживает хорошие отношения и с Ереваном, и с Баку, конфликтующими по поводу Нагорного Карабаха, но при этом продает Азербайджану системы залпового огня «Полонез».

Но индийско-пакистанский конфликт не откроет новых возможностей для белорусского ВПК, считает военный эксперт Александр Алесин.

«Эти страны закупают вооружения у США, Великобритании, Израиля и России. Беларусь в свое время поставляла Пакистану шасси и тягачи МЗКТ, некоторые виды ракетных вооружений смонтированы на них», — рассказал Алесин в комментарии для Naviny.by.

По его словам, прямых поставок летальных вооружений из Беларуси в Пакистан и Индию не было. Возможно, белорусские компоненты используются в вооружениях, поставленных Россией и Украиной. Не исключено, что белорусские технологии могут попасть в Пакистан через Китай — пакистанские ракеты возят на шасси Sanjiang-Volat, это клоны МЗКТ.

Известно, что Беларусь предлагала обеим сторонам услуги по модернизации приобретенной еще у СССР техники, «но о контрактах ничего не было слышно».

«Это очень жесткие рынки, очень коррумпированные. Нам там очень трудно соперничать, мы не располагаем такими ресурсами, там много значат личные связи и контакты», — отмечает эксперт.

По его мнению, выгоду от эскалации конфликта может получить военно-промышленный комплекс России: «Если судить по комментариям российских экспертов, то поставки из РФ будут идти в обе стороны. Но, вероятно, чуть больше Пакистану, чтобы поддразнить Индию, которая в последнее время стала отдавать предпочтение Соединенным Штатам. В Пакистан уже пошли российские вертолеты».

Ян Авсеюшкин, Naviny.by