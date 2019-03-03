Главарь «ЛНР» умирает? 4 3.03.2019, 15:11

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Украинский волонтер озвучил возможный план Кремля.

Информация о том, что нынешний главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник смертельно болен, может быть фейком. Таким образом Кремль готовит ему замену.

Об этом в эфире ObozTV сообщил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай. Ранее была информация, что главарю "ЛНР" осталось жить 3-6 месяцев.

"С той стороны действительно происходит активизация. Можно говорить о том, что там действительно какие-то изменения произошли. Напомню, что Плотницкого заменили потому, что там был конфликт интересов различных силовых групп, и подавляющее количество проблем возникало там из-за контрабандных потоков. Если бывшего "главаря" вернут, то можно будет говорить, что одна из силовых групп победила. Посмотрим", – сказал он.

Как известно, после "переворота" в "Луганской народной республике" в ноябре 2017 года ее главарь Игорь Плотницкий якобы ушел в отставку. По данным СМИ, он сбежал в Россию и сейчас живет в элитном коттеджном поселке Барвиха под Москвой. После псевдовыборов на Донбассе "ЛНР" возглавил бывший "министр госбезопасности" Леонид Пасечник.

Мирослав Гай также добавил, что активизация на фронте со стороны Москвы началась неделю назад. Враг прицельно обстреливает жилые сектора.

"Ежедневно идут обстрелы с запрещенного минскими договоренностями оружия. За прошедшую неделю у нас увеличилось количество раненых и погибших. По мирному населению бьют каждую неделю", – сказал волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL в конце февраля стало известно о внезапном исчезновении Леонида Пасечника. Появились слухи, что главарь "ЛНР" поехал в Россию, где ему провели операцию на сердце.