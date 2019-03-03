Видеофакт: 37-метровую водонапорную башню в Ляховичах снесли одним взрывом

Видеофакт: 37-метровую водонапорную башню в Ляховичах снесли одним взрывом1
- 3.03.2019, 15:24
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Гигантский металлический бак отскочил всего на пару десятков метров.
2 марта в Ляховичах (Брестская область) взрывом демонтировали аварийную водонапорную башню, сообщает пресс-служба МЧС.
Гигантский металлический бак отскочил всего на пару десятков метров.
Кирпичная башня на улице Южакова была сооружена в 1972 году. Ее высота составляла 37 метров, окружность опоры — 13 метров, толщина стен 64 см, на вершине стоял металлический резервуар объемом 200 кубов. С 2015 года ее больше не использовали.
Управляемый взрыв осуществили специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям из Пинска.