Андрей Садовый: Вакарчук должен сказать свое слово 3.03.2019, 15:31

Андрей Садовый

Мэр Львова – о президентской кампании в Украине и решении снять свою кандидатуру.

Мэр Львова Андрей Садовый отказался от участия в выборах президента Украины в пользу Анатолия Гриценко, лидера партии "Гражданская позиция" и бывшего министра обороны в трех правительствах: Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича. Садовый сослался на социсследования и то, что по данным опроса его рейтинг вдвое ниже, чем у Гриценко.

Журналисты Настоящего Времени спросили у Андрея Садового, на каких условиях он договорился с Анатолием Гриценко о снятии своей кандидатуры.

– Думаю, что мое заявление было неожиданностью даже для Гриценко, потому что никаких условий мы с ним не обговаривали, я сделал то, что, я чувствовал, надо сделать, учитывая ситуацию, которая сегодня есть в стране. Последние резонансные расследования, которые услышала вся Украина, о воровстве в армии, о мародерстве, о решении Конституционного суда, которое нас вообще отправило туда, где мы были 5-6 лет тому назад, – это те вещи, на которые надо реагировать.

Я прекрасно понимаю, что если бы мы с Гриценко шли дальше вместе как кандидаты, это бы не дало шанса для Украины. Люди, которые сегодня при власти были бы там дальше и дальше бы воровали. Поэтому я сделал шаг, который дает шанс для Украины.

– Вы надеетесь, что вслед за вами последуют другие кандидаты, и Гриценко может пройти во второй тур?

– Думаю, да. Но уже пошла информация, что Дмитрий Гнап заявил, что он тоже снимается. Я думаю, что и другие кандидаты должны сделать следующие шаги. Cегодня вопрос: будет Украина или она будет такой, которая сейчас нравится агрессору? Потому что воровство, коррупция, мародерство, которое есть в армии, – это то, что разваливает страну изнутри. Этого нельзя допускать, надо менять ситуацию.

– Вы не боитесь, что вы поддержали Гриценко, говорите про Порошенко, а в результате столкнется он не с ним на выборах, а, например, с Юлией Тимошенко или с Зеленским?

– В Украине всегда был такой лозунг: два украинца – три гетмана. И сегодня мы ломаем эти стереотипы. Для меня очень важно дать шанс. Я не могу прогнозировать, что будет за неделю, за месяц, но я сделал тот шаг, который должен сделать каждый украинец, который чувствует и понимает нынешнюю ситуацию. Если мы все объединимся и будем делать правильные вещи, тогда люди, которые разворовывают страну, просто уйдут в прошлое и будут отвечать еще за это. Потому что сегодня, учитывая решение Конституционного суда, у них вообще никакой ответственности нет. Они воровали, воруют и дальше будут воровать.

Посмотрите на рейтинги Украины. У нас экономическое развитие в прошлом году – 3,2%, инфляция – 9,8%. Если вы услышите прогнозы Мирового банка, то нам Польшу надо догонять 50 лет, Германию – 100. Это в том случае, если они остановятся и будут нас ждать. Куда еще дальше? Страна, которая 130-я по уровню коррупции. Что далее?

– К вашим словам присоединится, например, Святослав Вакарчук, который хоть и не является кандидатом, но является лидером мнений и мог бы высказать свою точку зрения?

– Славик, конечно, должен сказать свое слово. Я не знаю, какое это будет слово, но я буду иметь уважение, потому что он всегда думает и делает правильные вещи. И сегодня от каждого из нас зависит очень много. Сегодня быть страусом – не просто опасно, можно потерять страну.

– А что будет с парламентскими выборами? Сейчас вы поддерживаете Гриценко. Это что-то значит осенью? Ваша "Самопомощь" пойдет одна или пойдете вместе с ним, с "Гражданской позицией"?

– Мы однозначно идем на парламентские выборы и, и в местное самоуправление. Сегодня "Самопомощь" – это та платформа, которая будет всех объединять, все демократические силы в нашей стране. Ну сколько мы будем видеть этот бедлам, когда у нас 300 партий, 95 партий – это собственность олигархов и феодалов, и они просто делают шоу? Сегодня все здравомыслящие люди должны объединиться. Я предлагаю это объединение начинать сегодня, и Гриценко должен думать о том, чтобы побеждать на выборах. Президент должен заниматься страной, а не партией. Сегодня я готов брать ту ответственность, которую надо брать, потому что сегодня очень важный момент.

– В вашем представлении это выглядит так: президент занимается страной, а вы создаете коалицию вокруг "Самопомощи"?

– Думаю, что это было бы логично. Потому что сегодня мы говорим о тех стандартах, которые дадут шанс для страны, чтобы мы брали новых образованных честных, умных людей и давали им возможность быть при власти. Мы это сделали в 2014 году, когда "Самопомощь" зашла в парламент. Там же никого не было из старых, прошлых, там были все новые адекватные люди. И на сегодняшний день наши депутаты в Верховном совете – это будущие министры, они готовы к исполнительной власти. Поэтому кадровый подбор у нас всегда на очень высоком уровне, для нас это вопрос №1.

– Кто-нибудь из вас – вы или Анатолий Гриценко – знали заранее, что последуют такие разоблачительные публикации журналистские?

– То, что воруют, знали все. Но просто выборы – это такой момент, когда оголяются даже некоторые чувства, и люди более внимательно смотрят на вещи, которые были видны и раньше. Это в моменте. Поэтому выборы ломают рейтинги, они ломают установленные традиции, которые были. Это шанс, и главное этим шансом сегодня воспользоваться для успехов страны.