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Во внешности Путина подметили новую странность

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  • 3.03.2019, 15:35
  • 4,118
Владимир Путин

У хозяина Кремля проблемы с опорно-двигательным аппаратом?

Президент России Владимир Путин на вечере в честь 10-летия Сил специальных операций РФ опять выглядел весьма странно.

Нюанс подметил украинский политолог, блогер Алексей Голобуцкий. О своем наблюдении он написал на странице в Facebook.

Ему показалась странной поза российского президента. "И снова у Путина что-то в креплениях заело: ноги циркулем намертво онемели", – описал он фото с мероприятия.

Как известно, ранее в СМИ не раз выдвигались предположения, что у Путина могут быть серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.


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