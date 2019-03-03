Во внешности Путина подметили новую странность

Во внешности Путина подметили новую странность4
- 3.03.2019, 15:35
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У хозяина Кремля проблемы с опорно-двигательным аппаратом?
Президент России Владимир Путин на вечере в честь 10-летия Сил специальных операций РФ опять выглядел весьма странно.
Нюанс подметил украинский политолог, блогер Алексей Голобуцкий. О своем наблюдении он написал на странице в Facebook.
Ему показалась странной поза российского президента. "И снова у Путина что-то в креплениях заело: ноги циркулем намертво онемели", – описал он фото с мероприятия.
Как известно, ранее в СМИ не раз выдвигались предположения, что у Путина могут быть серьезные проблемы с опорно-двигательным аппаратом.