На заправках «расцветают» цены Дмитрий Коршунов

3.03.2019, 15:44

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В Беларусь пришла весна.

Мужик сказал – мужик сделал! Обещал глава «Белнефтехима» сохранить ценовую стратегию в отношении моторного топлива (он, правда, назвал ее тактикой, хотя подобный термин в отношении цен обычно не применяется), и сразу же стал выполнять свое обещание.

С 3 марта 2019 года на автозаправках нашей страны в очередной раз поменялись цифры на электронных «ценниках». При этом моторное топливо привычно для всей страны подорожало «на копеечку», т.е. меньше чем на 1%.

Справедливости ради напомним, что в январе цены на бензин и солярку даже снижались. Правда, потом нам объяснили, что это были никакая не «стратегия», а всего лишь разовая акция, как будто бензин – это не товар так называемого повседневного спроса, который, в отличие от времен развала СССР, никто впрок не закупает, поэтому никаких усилий по своему «продвижению» он не требует.

Но акция быстро закончилась, и с 21 февраля цены опять «поползли» вверх, увеличиваясь на копейку каждую неделю. Еще раз вспомним недобрым словом далекую Францию, где повышение цен на бензин привело к массовым протестам населения, и порадуемся, что у нас народ ко всему привычный и не только бунтовать, но и даже высказывать свое недовольство из-за такой ерунды не собирается.

Между тем с 3 марта т.г. цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,45 BYN, АИ-95-К5-Евро – 1,56 BYN, АИ-98-К5-Евро – 1,77 BYN, а дизельного топлива – 1,56 BYN.

При этом для автолюбителей и субъектов хозяйствования «бензиновые» перспективы рисуются весьма печальные, поскольку руководство Белнефтехима теперь уже подстраховалось, заявив, что цены на моторное топливо будут зависеть не только от мировых нефтяных котировок, но и от других ценообразующих факторов (раньше нам только про цены на нефть говорили), к которым они отнесли налоговую нагрузку и курс белорусского рубля. Нагрузка эта, между прочим, вроде бы с течение года не меняется, а вот курс рубля – явление плавающее, здесь с нефтепереработчиками приходится согласиться.

Дмитрий Коршунов, "Экономическая газета"