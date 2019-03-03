Змея кусает себя за хвост Константин Скуратович

3.03.2019, 16:07

Вся целиком «антитунеядская политика» белорусского руководства укладывается в эту схему.

Не битьем, так катаньем

Иногда власти нисходят к нуждам пожилых людей, которые отходят от активного участия в экономике, в большинстве случаев по настоянию нанимателя. Например, Владимир Путин, чтобы смягчить последствия пенсионной реформы, ввел понятие предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию) в течение которого нанимателю запрещается увольнять предпенсионеров под угрозой уголовного или административного наказания.

В жизни все бывает, но такого, чтобы наниматель длительное время содержал потерявшего трудоспособность работника, практически не бывает. Как говорится, не мытьем, так катанием, но для законного увольнения любого работника у нанимателя причина всегда находится. Тем не менее, повышение пенсионного возраста проводится в расчете на то, что «предпенсионеры» сохранят за собой свои собственные рабочие места или найдут для себя новые, соответствующие их частично утраченной физически или морально трудоспособности. Иными словами, когда они не могут работать настолько же интенсивно (по-старому) и более квалифицировано (по-новому), поскольку утратили способность к переучению.

Сколько таких людей появится после полного и глубокого повышения пенсионного возраста, можно только гадать. Чтобы не превратить их в безработных, не лишить их своего, в основном, скудного и единственного дохода, в экономике надо сохранить или создать неэффективные рабочие места. В то время как правительство стремится к созданию эффективных рабочих мест, которые снижают расходы живого труда, без чего невозможен экономический рост.

Все это напоминает своеобразный административный луддизм структур, которые хотя формально демонстрируют стремление к производительности труда, на деле тянут экономику в прошлое.

Змея кусает себя за хвост

Вся целиком «антитунеядская политика» белорусского руководства тоже укладывается в схему. Можно было бы сказать, по-немецки основательно и педантично. Но это сугубо «тутэйшая», белорусская консервативная парадигма, олицетворяемая образом змеи, кусающей себя за хвост. Специфика в том, что ни огромных и ядовитых змей, ни драконов в стране нет. Есть лишь змейки и дракончики. И когда гранды нашей политики утверждают, что в образцы для подражания они принимают китайскую или российскую мифологию, то выглядит это крайне несерьезно.

Новейший пример работы чиновничьего аппарата с Декретом № 3, с базой данных не занятых в экономике. Повторюсь, что безработным можно стать в любом возрасте. Обидно, когда все необходимое для пенсии по старости есть, для включения в список ветеранов труда общий и страховой стаж наработан, а пенсионный возраст еще не достигнут. А тут увольнение. И по формальным декретным причинам следует такого фактического ветерана труда включать в список не занятых в экономике. Отнимать у него госдотации за потребляемые им коммунальные услуги.

Сечь розгами ветерана труда за незанятость в экономике или награждать медалью за доблестный общественно-полезный труд в прошлом?. «По закону» следовало сечь, «по правде жизни» — давать медаль. В правительстве (оказались умные люди) избежали скандала, отказавшись и от первого, и от второго. Придумали альтернативу и возможные варианты свели к частному случаю, к исключению, установив что лица предпенсионного возраста, которые при формировании базы данных на первое полугодие 2018 года, на 1 января 2019 года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого года возраста, за второе полугодие 2018 года — граждане, которые на 1 июля 2019 года достигнут общеустановленного пенсионного возраста или будут являться лицами старше этого возраста, не будут включаться в базу данных не занятых в экономике.

«Им по четыре кубометра надо…»

Такая вот сложная арифметика, которую ныне рекомендуется изгонять из средней школы и передавать в университеты. Понять это предписание сложно, но можно интерпретировать в литературной или художественной форме. Если, например, вспомнить фразу известного героя шолоховского рассказа Андрея Соколова: «Им по четыре кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит»

Это вполне корректно исходя из природы художественного образа. Тем более, что всякий раз, когда разговор заходит о выборе пенсионной системы, в ее основу закладывается тема не жизни, а дожития, конкретнее, средних сроков дожития. У нас ведь с чего вся реформа началась? С того, что средний срок дожития мужчин и женщин неприлично увеличился. Поэтому пусть старики не скаредничают, пусть потрудятся на наше общее благо еще несколько лет.

В общем, от этого возникли неприятности. А в Европе, где средние сроки дожития на 10 лет превышают наши, то у них, как казалось, возникли большие проблемы.

Макароны тоже стоят одинаково

Невозможно представить итальянского политика или чиновника, который подобно саратовской министерше Соколовой, мог бы публично заявить, что пенсионеры всегда проживут по минимуму, благо в стране тепло, сухо, солнечно, потому круглый год дешевые овощи и фрукты имеются в изобилии. И «макароны тоже всегда стоят одинаково». Но легко представить реакцию пенсионеров на такие слова, будь они сказаны. Возможно, дело дойдет до открытых протестов, что вызовет отставку правительства. Общественное мнение осудит такое откровенное хамство, расценит его как убедительное доказательство провала социальной политики, которая проводится в стране.

И на очередных или внеочередных демократических выборах (которые на самом деле будут демократическими) «партию макаронников» не выберут. Победят их оппоненты, которые заранее откажутся от прежнего курса провального. Естественно, критики демократии назовут победителей популистами, но ведь их тоже выбирают на определенный срок. Новое правительство тоже можно досрочно отправить в отставку, или переизбрать на новых выборах. Это необходимо и возможно, чтобы заставить новое правительство признавать свои ошибки.

В условиях демократии — да, в условиях диктатуры — нет. Если в ошибках не признается действующее правительство, то на них укажут политические конкуренты. Если в стране нет демократии, то правительство настаивает на безошибочности своей политики, и на его сторону встанут все важнейшие государственные и общественные институты. А с их помощью в этом можно легко убедить большинство «народонаселение», сформировать соответствующее общественное мнение, доминантой которого станет лояльное отношение к правительству.

Сейчас пишут, что правительства Франции, Польши и Италии пошли на сокращение пенсионного возраста, на повышении которого настаивали прежде. Аргументы, с помощью которых повышался пенсионный возраст, всем известны. Это дальнейшее падение рождаемости, сокращение занятых в экономике, как следствие, возникновение дефицита пенсионных фондов, что усугублялось значительным увеличением средней продолжительности жизни и численности пенсионеров. Все эти аргументы были задействованы и в Беларуси, за исключением одного — главного, который в свое время предельно конкретно сформулировала Маргарет Тэтчер — не бывает никаких «государственных денег», бывают только деньги налогоплательщиков.

В Беларуси изобрели еще и некие «тунеядские», фактически государственные деньги, которые якобы скрываются от казны многочисленными «не трудящимися людьми». Что в этом утверждении от искреннего заблуждения, досадного невежества, благородного негодования, трудно сказать. Но можно предположить, что больше всего здесь корыстного обмана, который позволяет расколоть электоральную массу на две части: большую — «честных тружеников» и меньшую — «социальных иждивенцев». После этого вторую группу можно легко представить главными виновниками хорошей жизни народа, возглавить борьбу с ними (за лучшую долю!) и получить поддержку от поддавшегося манипуляции большинства.

Базовый доход

Ловкий ход, который, который позволяет удерживать и укреплять власть за счет разрушения социальных институтов, создаваемых за счет ресурсов налогоплательщиков в их интересах. На самом же деле, эти общественные институты приватизированы и монополизированы властью, служат обществу только в связи с выполнением политического заказа власти.

Механизм функционирования, цели и задачи этих институтов нуждается в специальном исследовании. Можно назвать отдельные моменты. Например, решение о повышение пенсий оформляется указами президента, его антитунеядская политика — специальными декретами.

Не стану приводить статистику, сравнивать размеры европейских пенсий и социальных пособий с принятыми в Беларуси. Все и без того все знают, могут квалифицировано судить о ситуации, в какую попали, не имея никакой надежды на то, что она в скором времени улучшится. Упомяну только, что в связи с сокращением пенсионного возраста в Италии вводится базовый доход для малоимущих. Это нововведение называют революционным, который позволяет упростить бюрократические процедуры для оказания помощи различным группам людей, источником которой является бюджет. Базовый доход унифицирует систему социального обеспечения, которая легко поддается компьютеризации.

В Беларуси пошли своим путем. Так, создали электронную базу для многих малоимущих, чтобы вынудить их так или иначе оплачивать государству свое право быть бедным. Впрочем, права быть бедными в такой ситуации они лишаются. Возможно, по каким-то причинам находятся люди, которые отказываются быть богатыми. А это право узурпируется государством, которое занимается вымогательством по отношению к ним. Вероятно, находятся люди, которые, не могут разбогатеть в этой стране, поскольку не имеют возможности реализовать свои способности. И это, в общем, социальная плата общества, рыночная экономика которого, зиждется на производстве прибыли, попутно производя их социальных аутсайдеров. Им за свои успехи должно платить общество, но к оплате вынуждаются те, кто не может зарабатывать.

Система социального страхования Италии, включая пенсионную, зародилась в 20-е годы прошлого века, развивалась до войны и после войны, развивается она и сейчас, адаптируясь к изменяющимся условиям реальной жизни. Уместно напомнить, что в межвоенные годы в Италии существовала диктатура. Но ее одиозный диктатор даже не пытался принять в стране «антитунеядские» декреты. Хотя ему, как и любому иному нормальному диктатору денег на свои грандиозные проекты не хватало. В том числе и для улучшения социального обеспечения — повышения пенсий и социальных пособий.

… Анонсируя реформу вице-премьер Маттео Сальвини рассказывал, что она активно тормозилась в Евросоюзе, где долгое время накладывалось вето на бюджет Италии, указывая на его недопустимый дефицит. На это он заявил, что ни один из итальянцев в беседах с ним не беспокоился, соответствует ли бюджет Италии ожиданиям Евросоюза, а вот вопрос снижения пенсионного возраста и введения базового дохода волновал всех. Это показатель происходящих изменений.

А на нашем фронте без перемен. Армия чиновников припала к мониторам, отслеживая перемещения тунеядцам по схронам и заначкам, в которых они прячут свои запасы от государства.

При таком усердии найти все можно и даже сверх того.

Константин Скуратович, «Белрынок»