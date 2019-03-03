Белорусская экономика тормозит 5 3.03.2019, 16:23

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Ситуация может стать угрозой для ценовой стабильности как минимум и финансовой как максимум.

Белорусская экономика в начале года демонстрирует низкие темпы. Статистика зафиксировала снижение заработных плат и реального размера пенсий. Эксперты предупреждают, что население может и не увидеть привычного предвыборного роста благосостояния, пишет ng.ru.

Вчера Белстат обнародовал данные по уровню заработных плат в январе 2019 года – по сравнению с декабрем 2018-го номинальная начисленная средняя зарплата снизилась на 12%. Зарплатные доходы белорусов падали по всей стране, включая столицу. Зарплата среднего минчанина снизилась почти на 12%. Падение по регионам составляет от 8 до 17%.

На 0,9% в январе по сравнению с декабрем уменьшился реальный размер пенсий, свидетельствуют данные Белстата.

Эксперты называют две основные причины падения зарплатных доходов белорусов в январе. Первую можно даже назвать сезонной. Традиционно по требованию Лукашенко правительство «натягивает» декабрьские доходы, чтобы красиво отчитаться по итогам года. Для этого работающим директивно выплачиваются тринадцатые зарплаты и годовые премии. То, что в январе доходы падают, президент уже не контролирует. Вторая причина куда более серьезная – общее и существенное снижение темпов экономического роста.

Местных аналитиков такая ситуация не удивляет. Более того, оправдываются их прогнозы, согласно которым темпы экономического роста в Белоруссии без проведения серьезных реформ будут постепенно угасать. Рост прошлого года, среди прочего, объясняется и низкой базой предыдущих периодов.

Напомним, что ему предшествовал период экономической стагнации. «Сейчас этот эффект сошел на нет. ВВП может расти только усилиями реального сектора экономики», – комментирует ситуацию финансовый аналитик Жанна Кулакова. По ее мнению, планы правительства Беларуси на этот год – «из области фантастики».

Старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук считает максимальной в этом году планку в 1,5% ВВП. Эксперты напоминают о серьезной зависимости белорусской экономики от российской, которая имеет также не самые оптимистичные прогнозы.

Тем не менее пока динамика не отрицательная, и это устраивало бы Лукашенко и правительство, если бы не предвыборный период, в который традиционно административными мерами зарплаты и доходы белорусов в целом растут. В Беларуси в ближайший год-полтора должны пройти и парламентские и президентские выборы.

Причем первая из кампаний, возможно, случится уже этой осенью. Как заявила недавно глава ЦИК, параметры избирательных кампаний в ближайшее время рассекретит президент. «Предвыборное желание простимулировать рост зарплат будет, но по причине ограниченных финансовых возможностей обеспечить устойчивый рост доходов населения не получится. Поэтому возможно кратковременное, за счет премий и разных манипуляций, повышение зарплат в предвыборный период, которое не станет устойчивым», – говорит по этому поводу Дмитрий Крук.

Эксперт напоминает, что административный рост зарплат уже был в прошлом году, но в силу ограниченности масштабов не нанес большого вреда экономике. Однако если такая практика популистского роста доходов будет продолжена и дальше, то это может стать угрозой для ценовой стабильности как минимум и финансовой как максимум.