В Германии бюджетники забастовкой добились повышения зарплат 1 3.03.2019, 16:32

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Постепенное увеличение зарплат коснется около миллиона госслужащих.

Участники третьего раунда переговоров между Объединением госслужащих Германии (DBB) и земельными правительствами в Потсдаме пришли к соглашению по вопросу увеличения зарплат бюджетников. Постепенное повышение дохода затронет около миллиона человек, сообщило агентство dpa вечером в субботу, 2 марта, со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом многочасовых обсуждений, сообщает "Немецкая волна".

В последние дни февраля в Германии началась новая волна забастовок бюджетников. В частности, демонстрации учителей, воспитателей детсадов, врачей университетских клиник, сотрудников ряда органов юстиции, музейных работников и других госслужащих, состоялись в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Шлезвиг-Гольштейн и Северный-Рейн-Вестфалия. В организованных различными профсоюзами предупредительных забастовках могли участвовать все госслужащие, кроме чиновников, составляющих около трети всех бюджетников. В связи с демонстрациями были закрыты многие детские сады, а также отменены некоторые занятия в школах и университетах.

DBB требовало повысить зарплаты бюджетникам на 6 процентов или минимум на 200 евро и на 100 евро - выплаты практикантам и тем, кто проходит профобучение в госорганах, а также повысить доплату за работу по субботам сотрудникам больниц до 20 процентов.