Cегодняшний протест в Бресте стал юбилейным 1 3.03.2019, 16:45

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Против вредного предприятия протестовали 200 человек.

Днем 3 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. В этот раз на него пришли около 200 человек, сообщает "Брестская газета".

Это кормление голубей юбилейное – первое состоялось 4 марта прошлого года – тогда на площади Ленина в Бресте cобралось более 70 человек.

По традиции, колонна прошла по улицам Пушкинской и Советской и остановилась возле кинотеатра "Беларусь". Люди некоторое время общались между собой, а потом разошлись. Задержаний во время кормления и прогулки не было, но незадолго до нее были задержаны и доставлены в опорный пункт милиции журналисты телеканала "Белсат".

с начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.