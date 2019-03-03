В Украине партия «Сила людей» отозвала кандидата в президенты 2 3.03.2019, 16:51

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Дмитрий Гнап

Ранее кандидат от партии заявил о готовности снять свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

В Украине в ходе XI съезда партии "Сила людей", который состоялся в субботу 2 марта в Днепре, было принято решение отозвать кандидата на пост президента Украины Дмитрия Гнапа, сообщает zn.ua.

Сообщается, что партия выходит из избирательного процесса на президентских выборах, отзывает своего кандидата, предоставляет ему возможность добровольно отказаться от баллотирования и снять свою кандидатуру.

В субботу Гнап призвал делегатов XI съезда партии поддержать единого кандидата на пост главы государства Гриценко. Вместе с тем "Сила людей" не определилась, будет ли поддерживать на выборах другого кандидата.

Как сообщалось, 20 января партия "Сила людей" выдвинула бывшего журналиста Гнапа кандидатом на выборах президента Украины.

1 марта Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах в пользу кандидата Анатолия Гриценко, но при этом указал, что для этого необходимо решение партии "Сила людей", которая его выдвинула.