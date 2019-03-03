Белорус дебютировал за клуб из Брунея и сразу забил победный мяч 3.03.2019, 17:02

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Фото: instagram/officialdpmmfc

Cамый экзотический гол дня.

Зимой Андрей Воронков после неудачного сезона в «Городее» поехал искать счастье в экзотический Бруней в клуб ДПММ, которым управляет принц, пишет «Трибуна».

«Осы» – такое прозвище носит команда – слишком хороши для местной лиги, поэтому выступают в чемпионате Сингапура. В воскресенье в лиге прошли матчи первого тура. ДПММ в гостях разобрался с «Хоум Юнайтед» – 0:1. За брунейцев первый официальный матч сыграл Андрей Воронков – и именно он принес клубу первую победу в сезоне. Защитники «Юнайтед» забыли белоруса в штрафной, который головой вколотил мяч в ворота после навеса с фланга.

Несколько фото с матча. Полюбуйтесь на первого белоруса в истории команды из столицы Брунея.