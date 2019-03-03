Портников: В Кремле не понимают, что в Украине пророссийского президента вынесут из администрации 7 3.03.2019, 16:12

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Новый президент Украины не сможет выполнить главных условий России.

В случае прихода к власти в Украине ставленника Кремля российские власти потребуют от него признать аннексию Крыма, федерализации Донбасса и полного открытия украинского рынка для российских олигархов. Такое мнение в эфире телеканала "Еспресо" высказал политический обозреватель Виталий Портников, пишет "Гордон".

"Сейчас у российских олигархов серьезные проблемы, им закрыли Запад... То есть на Западе им ничего грабить уже нельзя, Россия уже разграблена, им нужно разграбить Украину в качестве компенсации за то, что в связи с донбасской и крымской авантюрами их лишили возможности здесь. Так что три условия: Крым наш, Донбасс не ваш, олигархи наши у вас", – резюмировал он.

Политический обозреватель отметил, что если Кремлю во время президентских выборов в Украине удастся привести к власти нужного кандидата, можно ожидать третий Майдан.

"Они этого не понимают: что мы этого президента вынесем из администрации. Единственное, на что надеюсь, – что на этот раз не позволим ему сбежать в Ростов и будет он сидеть в Лукьяновской тюрьме до момента своих торжественных похорон", – подчеркнул Портников.