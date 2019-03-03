Как белорусы будут платить коммуналку по-новому 5 3.03.2019, 17:26

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Фото: tut.by

Новые правила никак не стимулируют экономию воды и электроэнергии.

К началу марта коммунальщики приурочили и введение новых правил оплаты отдельных коммунальных услуг. Что интересно, они никак не стимулируют экономию воды и электроэнергии, пишет «Экономическая газета».

В частности, с 1 марта 2019 года так называемые субсидируемые тарифы на свет, воду и техобслуживание будут применяться во всех жилых помещениях, где есть хоть один зарегистрированный по месту жительства гражданин. При этом совершенно не важно, является он родственником владельца (нанимателя) этого помещения или нет.

Сейчас льготный тариф на техобслуживание применяется, если площадь квартиры не превышает установленных законодательством норм: 20 «квадратов» предусмотрено на каждого, кто в ней зарегистрирован, плюс еще 10 добавляется на семью. Если же площадь квартиры выходит за эти рамки, за превышение нужно уже платить «по полной».

С 1 марта все эти нормы отменяются: если в помещении хоть кто-то зарегистрирован, сниженный тариф будет применяться ко всей его площади. Кстати, «разбежка» между этими тарифами не так велика, как многие думают: 0,1187 руб. за 1 кв.м и 0,1216 руб. за 1 кв.м в столице (0,1274 руб. – за ее пределами), т.е. она составляет 0,0029 руб. за 1 кв.м в Минске и 0,0087 – в регионах. Иначе говоря, для «двушки» общей площадью 55 кв.м, расположенной в столице, разница составляет лишь 16 копеек, а, например, в Бресте – 48 копеек.

Несколько иначе обстоит ситуация с тарифами на воду, поскольку там «разбежка» между льготным и полным тарифами гораздо существеннее: 1,4721 руб. за 1 куб.м за пределами столицы (за воду – 0,8338 руб. плюс за отведение воды – 0,6383 руб.) и 1,3856 руб. за 1 куб.м в Минске (за воду – 0,8338 руб. плюс за отведение воды – 0,5518 руб.) – это льготные тарифы и 1,739 руб. за 1 куб.м (за воду – 0,937 руб. плюс за отведение воды – 0,802 руб.) – полный тариф. Таким образом, сейчас столичные любители поплескаться в ванной и те, кто забывают закручивать кран на кухне, за 140 л воды в сутки на каждого (приблизительно 4,2 куб.м (включая водоотведение) в месяц) платят по тарифу 1,3856 руб. за 1 куб.м, а за перерасход – на 35 копеек за 1 куб.м больше.

Получается, что те, кто воду экономил, никаких «бонусов» от новых правил не получат, в отличие от транжир, которые с 1 марта всю израсходованную воду станут оплачивать по льготным тарифам. Если, конечно, 1) в квартире зарегистрирован хоть один человек и 2) в ней установлены счетчики воды.

Аналогично складывается ситуация и с электроэнергией – если в квартире имеются зарегистрированные граждане, то с 1 марта здесь применяются единые льготные тарифы, не зависящие от количества потребленной электроэнергии: 0,1484 руб. за 1 кВтч – в домах с электроплитами и 0,1746 руб. за 1 кВтч – с газовыми плитами. Он, правда, выше, чем применяемый ранее для тех жителей, которые вписывались в льготные тарифы. Если же в квартире никто не зарегистрирован, то за свет придется платить по полному тарифу, равному 0,1921 руб. за 1 кВтч.

Таким образом, и здесь выиграли транжиры, которые теперь будут платить по новым льготным тарифам за всю электроэнергию, сколько бы они ее не израсходовали. Вот такая интересная реформа получается.