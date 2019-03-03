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В Крыму задержали архиепископа УПЦ Климента

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  • 3.03.2019, 17:39
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ФОто: УНИАН

Священнослужителя сняли прямо с автобуса и увезли в отделении полиции.

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента задержали и увезли в райотделение полиции Симферополя. Об этом в Facebook сообщил директор Национального газетно-журнального издательства Андрей Щекун, пишет liga.net.

Архиепископ сегодня должен был выехать на встречу с украинским пленным Павлом Грибом в Ростов-на-Дону. Его, по данным Щекуна, сняли с автобуса.

Сейчас архиепископ находится в центральном отделении полиции.

Пресс-служба Православной церкви Украины подтвержила задержание священника. 


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