Никакой «хаты с краю» - беда уже в вашем доме 16 Данила Борисевич

3.03.2019, 17:44

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Если вы дальше будете бояться - о вас просто вытрут ноги.

Вот уже год те немногие жители Бреста, которые смогли выдавить из себя раба, продолжают выходить на улицу, протестуя против строительства китайского завода свинцовых аккумуляторов.

Мое глубокое уважение людям, которых не поглотила всеобщая атмосфера страха.

Немного бэкграунда для тех, кто не в теме.

Завод, который строится по устаревшей технологии в 3,5 км от Бреста, накроет город ядовитым выбросами 1 - 3 класса опасности уже в этом месяце. Кстати, сами китайцы последовательно выводят из своей страны подобные производства. Но, судя по всему, наш "президент" не против, чтобы граждане Беларуси вдоволь надышались свинцом.

Начиная с 25 февраля 2018 года, каждое воскресение от сотни до нескольких сотен человек выходят в центр города, требуя закрыть завод. Они не просят разрешения, так как акция не является в традиционном смысле этого слова митингом. Сначала люди кормят на площади птиц, после чего гуляют по центральным улицам со своими семьями и единомышленниками - молча, без плакатов и флагов. Своим присутствием они уже говорят: "Мы есть и мы против".

У моих зарубежных друзей может возникнуть закономерный вопрос: чего же тут бояться и почему акции имеют такой "вегетарианский" формат? Дело в том что в течении 25 лет белорусы фактически без всякого сопротивления отдавали этой власти свои права и свободы и никакого другого реального способа выразить протест в стране просто не осталось.

Но даже это не устраивает власть: людей запугивают, предупреждают об ответственности, задерживают и арестовывают. Сегодня, например, еще перед акцией были задержаны журналисты - поэтому, кстати, нет нормальных фотографий сегодняшней акции - только стримы участников.

Заканчивая, я хотел бы задать пару риторических вопросов остальным 350-тысячам брестчан, которые продолжают сидеть дома, как будто их это не касается. Вопросы будут меркантильными, так как мало кто в Беларуси способен сражаться за что-либо, кроме личной материальной выгоды (так уж сложилось исторически). Скажите, дорогие брестчане, сколько будут стоить ваши дома и квартиры, когда завод заработает в полную мощность? А сколько будет стоить лечение бронхитов и онкологии? И возможно ли оценить в деньгах здоровье любимых и близких людей? Или вы рискуете чем-то более серьезным, просто гуляя по своему городу?

В данной ситуации не может быть никакой "хаты с краю" - беда уже в вашем доме. И если вы дальше будете бояться - о вас просто вытрут ноги.

Данила Борисевич, "Фейсбук"