Трамп заявил, что «сегодня или завтра» ИГИЛ будет полностью побеждено 3.03.2019, 17:56

Американские генералы дают на победу над халифатом два года.

Боевики "Исламского государства" (ИГИЛ) будут полностью разгромлены в ближайшие пару дней, заявил президент США Дональд Трамп 2 марта на конференции консервативных политиков, сообщает "Гордон" со ссылкой на CNN.

По словам американского президента, "сегодня или завтра 100% халифата будут побеждены" Соединенными Штатами.

Трамп отметил, что американские генералы дают на выполнение такой задачи два года, однако сам президент США считает такой срок "слишком долгим".

Трамп заявил, что в ходе своего визита в Ирак он пообщался с военнослужащими, которые рассказали, что "Исламское государство" можно уничтожить быстрее, если провести несколько атак с множества точек.

CNN отмечает, что 28 февраля во время визита на Аляску Трамп говорил, что американские военные уже победили 100% "Исламского государства".