Агент Милевского: Где же вы, «хейтеры»? 4 3.03.2019, 18:06

1,544

Фото: vk.com/dynamobrest

Александр Панков обратился к ненавистникам футболиста брестского «Динамо».

Агент нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков обратился к ненавистникам скандального футболиста после победы "бело-синих" над БАТЭ в Суперкубке Беларуси (3:1), сообщает "Прессбол".

- Третий трофей за год для Милевского Артема Владимировича. Браво, "Дынама"! Браво, Брэст! Где же вы, "хейтеры", которые похоронили "Кабанчика"? Хочу посмотреть на ваши рожи, — написал Панков в Инстаграме.