закрыть
3 марта 2019, воскресенье, 20:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Агент Милевского: Где же вы, «хейтеры»?

4
  • 3.03.2019, 18:06
  • 1,544
Фото: vk.com/dynamobrest

Александр Панков обратился к ненавистникам футболиста брестского «Динамо».

Агент нападающего брестского "Динамо" Артема Милевского Александр Панков обратился к ненавистникам скандального футболиста после победы "бело-синих" над БАТЭ в Суперкубке Беларуси (3:1), сообщает "Прессбол".

- Третий трофей за год для Милевского Артема Владимировича. Браво, "Дынама"! Браво, Брэст! Где же вы, "хейтеры", которые похоронили "Кабанчика"? Хочу посмотреть на ваши рожи, — написал Панков в Инстаграме.


популярное за неделю

Мнение

Лицемерие и подлость Кремля
Лицемерие и подлость Кремля Игорь Эйдман
Большая стирка
Большая стирка Ирина Халип
Кредитная пирамида по-белорусски
Кредитная пирамида по-белорусски Валерий Карбалевич
Отступать уже некуда
Отступать уже некуда Владимир Халип