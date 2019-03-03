Новые приключения итальянцев в России 1 3.03.2019, 18:33

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Маттео Сальвини

Как правая партия «Лига севера» договаривалась с «Роснефтью».

Итальянская партия "Лига севера" договаривалась с Москвой о финансировании своей кампании перед майскими выборами в Европарламент, сообщает итальянский журнал L’Espresso.

"Три миллиона для Сальвини. Тайная встреча министра в Москве. Переговоры с людьми Путина о финансировании "Лиги", – говорится в статье, сообщает "Настоящее время".

Суть сделки, по данным издания, в том, что "Роснефть" могла продавать в Италию дизельное топливо, а всю прибыль – около 3 миллионов евро – отдавать в копилку "Лиги".

Посредником, утверждает L’Espresso, был Джанлука Савоини, президент культурной ассоциации "Ломбардия-Россия" и советник вице-премьера Маттео Сальвини.

"За столиком гостиницы "Метрополь" сидела группа людей, двое из них представляли особый интерес. Первый – Джанлука Савоини, бывший пресс-секретарь Маттео Сальвини, который теперь, как считается, консультирует вице-премьера по вопросам, связанным с Россией. Второй – Илья Якунин, менеджер, связанный с близким кругом Путина", – объясняет Джованни Тициан, журналист L'Espresso.

Российские власти говорят о "фантазиях" и "домыслах" итальянских журналистов.

"Лига Севера" грозит L’Espresso судом.

Подробнее о связях итальянских правых и Кремля журналисты обещают рассказать в "Черной книге "Лиги".

Европейские СМИ внимательно следят за развитием скандала: во-первых, им важен результат выборов в Европарламент, а кроме того, интересно, как именно Россия влияет на европейскую политику (например, поддерживает правые партии "Альтернатива для Германии" и "Национальный фронт" Мари Ле Пен).