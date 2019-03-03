Зинаида Михнюк: Права профсоюзов как нарушались, так и продолжают нарушаться 3.03.2019, 18:44

Зинаида Михнюк

Фото: spring96.org

«Дело профсоюзов» имеет необратимый характер.

В Минске прошла трехсторонняя конференция "Трипартизм и социальный диалог в мире труда", приуроченная к 100-летию МОТ. В мероприятии приняли участие представители Международного бюро труда, Министерства труда и социальной защиты, а также ассоциации нанимателей и профсоюзы, сообщает praca-by.info.

На конференцию были приглашены и представителя независимого профсоюзного движения. Профсоюз РЭП представляла исполняющая обязанности председателя Зинаида Михнюк:

- У меня была возможность выступить и донести до присутствующих, что так называемое "дело профсоюзов" имеет необратимый характер и политически мотивированно! Обращения Глобального объединения профсоюзов IndustriALL и Международной Конференции профсоюзов (МКП) к руководству нашей страны, к сожалению, пока не дали конкретных результатов.

Сопредседателями на конференции выступили специальный советник Генерального директора Международного бюро труда Кари Тапиола и министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

- Мы участвуем в данной Конференции, а права профсоюзов как нарушались, так и продолжают нарушаться. В 2001 году я проходила как председатель профкома завода "Цветотрон"свидетелем по делу 2090 "Нарушение прав профсоюзов в Беларуси". Согласно Уставу профсоюза РЭП, мы имеем право создавать первичные организации как по производственному принципу, так и по территориальному. Но местными органами власти не регистрируются первичные организации в Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Орше, - отмечает Зинаида Михнюк.

Главная цель конференции заключалась в обсуждении вопросов дальнейшего развития социального диалога и совершенствования системы социального партнерства, а также обмен опытом по вопросам организации социального диалога.

- В Брестской области создан и действует координационный Совет Белорусского Конгресса демократических профсоюзов (БКДП). Мы, как сторона социального партнёрства от профсоюзов, обратились к коллегам из Федерации профсоюзов Беларуси с просьбой включить нашего представителя в переговорный процесс по заключению очередного местного трёхстороннего Соглашения на 2019 — 2021гг. и получили отказ.

Беларусь неоднократно включалась в короткий список Международной организации труда, в который входят страны, где существуют грубые нарушения прав и свобод трудящихся и профсоюзов. Во время выступлений представители независимых профсоюзов обратили внимание на готовящиеся изменения в Трудовой кодекс, которые ухудшат положение трудящихся, так называемый декрет «о тунеядцах» как одну из форм принудительного труда, который запрещен, в том числе подписанными нашей страной конвенциями МОТ и формы давления государственных органов и руководств предприятий на членов и активистов независимых профсоюзов.