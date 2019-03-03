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Болтон: США собирают коалицию для смены режима Мадуро

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  • 3.03.2019, 18:51
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Джон Болтон

Вашингтон выступает за мирный переход власти в Венесуэле.

В планы Соединенных Штатов входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает "Интерфакс"

Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро к Хуану Гуаидо, которого мы признаем президентом", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Болтон отметил: "Я хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим. Именно это мы и пытаемся сделать".


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