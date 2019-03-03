В Алжире вспыхнули массовые акции протеста 3.03.2019, 19:15

фото: corriere.it

Манифестанты выступают против решения президента выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.

В ходе массовые демонстраций в Алжире, которые прошли 1–2 марта, один человек умер, 183 получили ранения, из них пятеро – в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство APS со ссылкой на министерство здравоохранения Алжира, сообщает «Гордон».

Среди раненых – 56 сотрудников органов правопорядка.

Как уточняет агентство, погибший – 56-летний Хасан Бенхедда – сын бывшего главы временного правительства Алжира Бен-Юсефа Бенхедды (1958–1961). Во время митинга, проходившего у президентского дворца в столице страны Алжире, 56-летнему мужчине стало плохо, он скончался от сердечного приступа.

Массовые протесты в столице Алжира и в регионах вспыхнули после того, как президент Абдельазиз Бутефлика объявил о своем выдвижении на пятый срок. Выборы состоятся 18 апреля.

Бутефлике 2 марта исполнилось 82 года. Он руководит страной с 1999 года. В 2013-м президент перенес инсульт.