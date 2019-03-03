Американец открыл секрет правильного выбора девушки 3.03.2019, 19:55

В видеоролике он рассказывает, как не прогадать, основываясь на маникюре потенциальной избранницы.

Он создал инструкцию, которая помогает определить характер девушки по ее маникюру. Видео с его участием стало интернет-хитом, пишет korrespondent.net.

Житель США опубликовал видеоинструкцию, в которой раскрыл секрет верного выбора девушки для отношений. В видеоролике он рассказывает, как не прогадать, основываясь на маникюре потенциальной избранницы. Ролик был опубликован в Twitterи и набрал за три дня более 4 миллионов просмотров.

Tired of chasing the wrong girl? Just found out your girl is psycho? Want to know the signs before making that investment? My book “Nails At First Sight” will help you. pic.twitter.com/oFRq9eXJkx — Rocky (@ItsRockkky) 26 февраля 2019 г.

Автор поста отметил, что с лета 2018 года занимался изучением видов женского маникюра - цветов, формы и длины ногтей, которые предпочитают девушки.

В итоге он сформулировал вывод о том, какой именно маникюр свойственен тому или иному типажу девушки. Так, кислотно-желтые, а также красные и ярко-зеленые цвета, по его мнению, представляют для мужчин опасность.

"Убедитесь, что у вас есть медицинская страховка и что вы застраховали свою жизнь", - отметил он.