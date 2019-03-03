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Американец открыл секрет правильного выбора девушки

  • 3.03.2019, 19:55

В видеоролике он рассказывает, как не прогадать, основываясь на маникюре потенциальной избранницы.

Он создал инструкцию, которая помогает определить характер девушки по ее маникюру. Видео с его участием стало интернет-хитом, пишет korrespondent.net.

Житель США опубликовал видеоинструкцию, в которой раскрыл секрет верного выбора девушки для отношений. В видеоролике он рассказывает, как не прогадать, основываясь на маникюре потенциальной избранницы. Ролик был опубликован в Twitterи и набрал за три дня более 4 миллионов просмотров.

Автор поста отметил, что с лета 2018 года занимался изучением видов женского маникюра - цветов, формы и длины ногтей, которые предпочитают девушки.

В итоге он сформулировал вывод о том, какой именно маникюр свойственен тому или иному типажу девушки. Так, кислотно-желтые, а также красные и ярко-зеленые цвета, по его мнению, представляют для мужчин опасность.

"Убедитесь, что у вас есть медицинская страховка и что вы застраховали свою жизнь", - отметил он.


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