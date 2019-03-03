Закон сохранения вещества еще никто не отменял 3.03.2019, 19:59

Поднимут ли «высшие головы» госпредприятия с колен?

На состоявшемся заседании правительства премьер-министр Беларуси Сергей Румас подтвердил, что в скором времени высшие должностные лица отправятся в «поля» — в наблюдательные советы знаковых акционерных обществ, чтобы поднимать их с колен.

Идея, в принципе, не нова, но впервые будет реализована в Беларуси так масштабно и на таком высоком уровне. Как заявил Сергей Румас, даже подготовлен и внесен на рассмотрение Лукашенко соответствующий проект указа. Ожидается, что документ будет подписан со дня на день. Вот только сомнительно, что после этого что-то изменится.

Согласно замыслу, высшие должностные лица Беларуси будут назначены представителями государства в набсоветы наиболее значимых акционерных обществ с долей государства в уставных фондах. Это называется выстраиванием корпоративного управления на госпредприятиях, чем правительство в 2019 году собралось заняться очень плотно. Основная цель нововведения — «превратить наблюдательные советы из формального органа в штаб, формирующий стратегию в конкурентной борьбе и, что немаловажно, контролирующий ее выполнение для достижения долгосрочных целей развития».

С тем, что нынешние наблюдательные советы на госпредприятиях не более чем формализм, никто спорить не станет. Вопрос в том, как назначение туда высших должностных лиц изменит данную ситуацию? Таких лиц в Беларуси всего 11, их в любом случае на все проблемные госпредприятия не хватит.

Правительство говорит, что будут выбираться самые значимые для экономики страны предприятия. Пусть так, но это все равно мало что меняет. Ведь не каждое высшее должностное лицо является специалистом по управлению крупным производством, освоению новых рынков сбыта, повышению конкурентоспособности и т.д.

Тот же председатель Конституционного суда Петр Миклашевич хоть и прошел большой путь в госслужбе, но опыта в руководстве предприятием не имеет. Аналогичная ситуация почти со всеми «высшими головами». При этом нужно еще учитывать, что у каждого проблемного госпредприятия свои нюансы в работе.

Только для того чтобы вникнуть во все, понять все проблемы и найти некие пути для роста, нужно огромное количество времени, нужны соответствующие высококвалифицированные специалисты в своей сфере. И главное, непонятно, каким образом назначение «высших должностных лиц» позволит сделать из наблюдательных советов действительно полезный орган.

Вполне вероятно, что в указе будут прописаны какие-то дополнительные полномочия для таких назначенцев, но суть вопроса это не изменит. Поэтому уже сегодня можно с большой долей вероятности предположить, как будет работать «новое корпоративное управление».

Назначенное высшее должностное лицо соберет совет, потребует разработать план выхода предприятия из кризиса и в назначенный срок представить его для обсуждения. Такой план, конечно же, будет разработан (не откажешь ведь высшему должностному лицу). С теми или иными правками он будет утвержден и запущен в действие.

Почти наверняка можно утверждать, что основой плана будет модернизация производства с большим объемом государственного финансирования или финансирования под государственные гарантии. Как в Беларуси проводится модернизация госпредприятий, все хорошо знают.

При этом кураторами самых знаковых модернизаций уже назначались высшие должностные лица, но это ровным счетом ничего не меняло. Отсюда возникает закономерный вопрос: в чем смысл нововведения, в чем, собственно, новизна? В том, что теперь выделение средств проблемным госпредприятиям будут лоббировать высшие должностные лица?

Есть еще одно немаловажное обстоятельство, которое в Беларуси почему-то постоянно игнорируется. Закон сохранения веществ еще никто не отменял. А он гласит: если где-то что-то прибыло, значит, в другом месте ровно настолько же убыло. Назначение, например, председателя Нацбанка в наблюдательный совет знакового предприятия может быть в некоторой степени оправдано лишь в том случае, если сейчас, на своем рабочем месте, у него избыток свободного времени, что весьма сомнительно. Но даже если есть свободное время, не лучше ли потратить его на свои прямые обязанности, от которых, без преувеличения, зависит будущее страны, а не только одного предприятия?

Зачем отправлять профессора фасовать картошку на овощебазе, как в той известной комедии «Гараж»? Может, лучше, чтобы профессор занимался своим делом, а картошку шел фасовать тот, кто стоит дешевле и делает это лучше?

Но, может быть, действительно госсекретарь Совбеза, глава aдминистрации Лукашенко, генпрокурор и остальные высшие должностные лица могут поднять проблемные госпредприятия с колен? Тогда их следует немедленно назначить не в наблюдательный совет, а директорами этих предприятий. Вдруг действительно принесут больше пользы, чем на своем месте?

Александр Надишин, «Ежедневник»