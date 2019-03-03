Малайзия готова возобновить поиски Boeing, пропавшего в марте 2014 года 3.03.2019, 20:13

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Две экспедиции не смогли установить местонахождение обломков самолета, летевшего рейсом из Куала-Лумпура в Пекин.

Правительство Малайзии заявило о готовности финансировать новые поиски пропавшего в 2014 году самолета Malaysia Airlines, который направлялся из Куала-Лумпура в Пекин рейсом MH370 и исчез. Об этом 3 марта на пресс-конференции в Куала-Лумпуре сообщил министр транспорта Энтони Локе, сообщает "Гордон" cо ссылкой на Reuters.

По словам Локе, власти гарантируют выплату вознаграждения и покрытие затрат на операцию в случае, если поисковой экспедиции удастся обнаружить обломки лайнера.

В частности, предложение сделано компании Ocean Infinity, занимавшейся поисками в 2018 году, а затем сообщившей о разработке новых технологий, которые могли бы помочь в обнаружении объекта на большой глубине. Ответа от Ocean Infinity пока не поступило, сказал министр.

На пресс-конференции впервые публично показали два обломка, которые, как достоверно установлено, принадлежат рейсу MH370. Один из них – фрагмент крыла Boeing 777-200 длиной около 4,5 м, его вынесло на побережье Танзании.