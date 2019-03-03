Участники протеста в Гомеле вызвали чиновников на ковер 1 3.03.2019, 20:23

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Фото: belsat.eu

Протестующие добились гражданского контроля над вредным предприятием.

На встречах, организованных инициативной группой жителей района Новобелица, пришли на этот раз более 40 человек. К толпе людей, которым надоел шум и вонь от фабрики «Гомельобои», даже вышли представители чиновничества и руководства самой фабрики, сообщает «Белсат».

Сотрудники администрации Новобелицкого района пригласили собравшихся на акцию, в зал заседаний, но активисты отказались туда пройти, сославшись на то, что встреча была организована не чиновниками, а народом - соответственно это чиновники и руководители фабрики должны сами выйти к народу, а не наоборот.

- Такая ситуация сложилась: три месяца они нас не собирали, а просто игнорировали. Проблемы от фабрики мы наблюдаем уже год и весь этот год руководство фабрики и чиновники нас игнорировали.

Дошло даже до того, что они перестали отвечать на обращения. Мы ходили в городскую администрацию, в областную - и ни одного письменного ответа после этих визитов не получили. У нас в районе стоит невыносимый гул. Мы написали 80 заявлений в милицию. Люди просто сходили с ума от запаха и гула - и на это мы тоже не получили ответов, - объясняет ситуацию жительница Новобелицы Елена. - Эти чиновники сейчас вышли только потому, что людей много собралось. Если бы нас было мало - с нами вообще никто не разговаривал бы и игнорировал как и раньше.

Фото: belsat.eu

Главный санитарный врач области Александр Тарасенко рассказал, что превышений по нормативам выбросов в воздухе не было:

- Для того, чтобы убедиться в существовании проблемы по неприятному запаху, фабрикой была приглашена лаборатория из Российской Федерации, которая должна выяснить: есть превышения, или они отсутствуют.

Фото: belsat.eu

В ответ на это люди начали возмущаться и рассказывать, что замеры на неприятный запах делались, когда предприятие работало не на полную мощность и что замеры проводились даже не в ту сторону, куда дул ветер. Но что касается проблемы с шумом, Александр Тарасенко признал, что действительно превышения по шума на некоторых улицах были зафиксированы в дневное и ночное время.

Представитель фабрики «Гомельобои» Виктор Скорняков рассказал, что к проведению определенных технологических действий и замеров один из участков предприятия был приостановлен:

- Предприятие принимает исчерпывающие меры для того, чтобы исправить те недостатки, которые сейчас существуют и мешают людям жить. Санстанцией было принято решение о приостановлении деятельности одного из участков фабрики в связи с этим. Поэтому на сегодняшний день этот участок не работает. Могу сказать уверенно - руководство фабрики работает над решением этих проблем.

Фото: belsat.eu

По итогам встречи было принято совместное решение о возможности осуществления гражданского контроля во время проведения следующих замеров выбросов из фабрики.

- Руководители санитарных служб были сегодня буквально брошены на амбразуру к возмущенным гражданам, - рассказал член оргкомитета социального движения «Вместе» Юрий Глушаков. - По сути они ничего нового нам не сообщили, как всегда говорили, что все под контролем. Но под давлением граждан, у которых уже накипело, они вынуждены были согласиться на то, чего мы добиваемся уже давно - на гражданский контроль за замерами. Ведь на наш взгляд те замеры, которые проводились ранее, были необъективными.