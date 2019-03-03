Портрет избирателя: кто в Украине проголосует за Зеленского 11 3.03.2019, 20:35

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Типичный портрет лидера президентской гонки в Украине.

Журнал "Новое время" проанализировал данные Всеукраинского опроса Info Sapiens и создал портрет типичного избирателя комика Владимира Зеленского, занимающего первую строчку в президентском рейтинге.

По данным Центра Разумкова, по состоянию на первую половину февраля рейтинг Зеленского составлял 19%.

Типичный избиратель Зеленского - молодой мужчина в возрасте от 25 до 34 лет, горожанин, имеющий среднее специальное образование.

Он живет на юге или в центре страны, причем в крупном городе с населением более 0,5 млн.

Говорит по-украински. а если ходит в церковь, то это православная церковь, - скорее всего ПЦУ.

Данные:

Демография: Всеукраинский опрос Info Sapiens, проведенный методом телефонного интервью со звонками на мобильные номера 1-7 февраля по заказу Greenberg Quinlan Rosner Research. Выборка составляет 1759 респондентов, максимальная теоретическая погрешность - 2,3%. Все проценты - это доля избирателей каждого кандидата.

Рейтинг кандидатов: Общенациональное исследование Центра Разумкова, проведенное с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.