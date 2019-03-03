Как минское «Динамо» и болельщики троллили любимчика Лукашенко 3 3.03.2019, 20:46

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Захарову припомнили даже разбитый в аварии «Бентли».

Итогом внезапно организованной серии матчей между минским «Динамо» и «Юностью», усиленной игроками из других ведущих команд экстралиги, стала победа «динамовцев».

Михаилу Захарову, чья закулисная активность якобы и стала одной из причин организации серии, теперь предстоит подумать над словами главы государства о Канаде. «Cалiдарнасць» вкратце напомнила, как динамовские болельщики и рекламщики потроллили любимчика Лукашенко во время матчей.

«До свидания, наш ласковый Миша»

Такие программки появились перед первым матчем серии на «Минск-Арене»

Фото vk.com/hcdmn

Привет из Гродно

Гродненских фанатов перед игрой с «Гомелем» неприятно удивил тот факт, что лучшие из «красно-черных» вместо того, чтобы играть за «Неман», поехали в Минск выступать за команду Михаила Захарова.

Фото «Вечерний Гродно»

Перед игрой на фан-секторе вывесили красноречивый баннер, сообщает «Вечерний Гродно». На нем злой Гаргамель заталкивает синего гномика на коньках и с клюшкой в мешок на котором написано: «Дружина экстралиги». Рядом стоит старый смурф, на шапке у него написано: «Федерация хоккея».

Галстук, автобус и «Бентли»

Во время игр на трибунах можно было увидеть креатив динамовских болельщиков и рекламного отдела клуба.

Михаилу Захарову припомнили его давние слова о галстуках, дорогой автобус и даже разбитый в 2011-м назад «Бентли».

Фото pressball.by

Фото by.tribuna.com

Ванкувер-2010

Фото by.tribuna.com

Девушки из маркетингового отдела «Динамо» напомнили наставнику «Юности» о поражении сборной Беларуси на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Захаров, тренировавший тогда сборную рассказывал, как накануне решающей игры со швейцарцами за полупрозрачной занавеской их раздевалки ходили голые финские хоккеистки, напоминает «Прессбол». В результате чего игроки нашей национальной команды были вынуждены бегать в общественный туалет.

И Рига-2005

Фото by.tribuna.com

Припомнили Михаилу Захарову и поражение в рамках квалификации в Турин-2006, сообщает «Трибуна». Тогда белорусская команда, которую тренировал он же, уступила в решающем матче Латвии, ведя за 5 минут до финальной сирены 4:2.