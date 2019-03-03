Картофельное падение 5 3.03.2019, 21:09

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Беларусь теряет традиционные рынки сбыта картофеля.

Поставки традиционной белорусской экспортной продукции – картофеля – в страны ЕАЭС снизились в прошлом году сразу на 28%. Это связано с ростом производства этой культуры в странах Союза, что и привело к потерям традиционных рынков сбыта, сообщает «Экономическая газета».

Такой информацией поделился с журналистами начальник главного управления ВЭД Минсельхозпрода Алексей Богданов перед открытием III Международного форума «Беларусь аграрная». Однако всякий процесс, как известно, имеет две стороны. Потеря рынков на востоке должна заставить нас постараться найти их на западе.

При этом для восстановления экспорта за счет поставок в страны Евросоюза необходимо провести сертификацию белорусских сельхозпредприятий, которые будут этим заниматься.

«Мы уже подали заявку по переаттестации наших земель. Еврокомиссия рассматривает наше предложение, и мы будем дальше двигать вопрос сертификации наших предприятий для поставок картофеля в Европейский союз», – рассказал присутствующим А. Богданов.

Появится ли белорусская бульба на прилавках европейских магазинов, зависит от того, насколько успешным будет этот процесс. Хотя поляки тоже картошку выращивать умеют, и появление еще одного конкурента их вряд ли обрадует.