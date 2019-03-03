Белорусские специалисты «голосуют ногами» 13 3.03.2019, 21:45

3,342

Фото: Shutterstock

Власти озадачены оттоком специалистов.

В нашей стране растет число трудовых мигрантов. На проблему обратил внимание глава «совета республики» Михаил Мясникович. Ранее в ноябре 2018 года Александр Лукашенко заявил, что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала, пишет tut.by.

«В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» – спросил руководитель страны.

Александр Лукашенко еще в августе 2018 года обратил внимание на проблему низких зарплат и трудовой миграции. По его словам, каждый четвертый белорус, уехавший на заработки за границу, – из Витебской области, сообщает пресс-служба главы Беларуси.

Ранее о проблеме «ощутимой» трудовой миграции заявляли в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».