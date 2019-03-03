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Задержанного в оккупированном Крыму архиепископа УПЦ выпустили на свободу

  • 3.03.2019, 21:50
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Архиепископа Климента отпустили без составления протокола.

Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, задержанного сегодня российскими силовиками в оккупированном Крыму, отпустили. Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов в Facebook. «Архиепископа Климента отпустили без составления протокола. Он на свободе!» - написал Полозов, пишет unian.net.

Как сообщал cайт Сharter97.org, сегодня, 3 марта, на автовокзале во временно оккупированном Симферополе задержали архиепископа Климента.


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