В Беларуси объявлено штормовое предупреждение
- 3.03.2019, 22:02
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МЧС объявило штормовое предупреждение на вторник и среду.
Министерство чрезвычайных ситуаций напомнило об объявленном синоптиками штормовом предупреждении во вторник и среду. По данным Белгидромета, утром и днем 5 марта, а также в ночь на 6 марта на большей части территории страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м /с, местами до 22 м /с, сообщает Еврорадио.
По Минской области утром и днем 5 марта и ночью 6 марта на большей части территории региона ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м с, местами до 22 м /с.
Такую же погоду прогнозируют в Минске — днем 5 марта и в ночь на 6 марта здесь будет усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м /с.
МЧС рекомендует населению убрать со дворов и с балконов квартир вещи, которые может повредить сильный ветер. В такую погоду не стоит ставить машину у деревьев и слабо укрепленных конструкций.