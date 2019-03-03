В Беларуси объявлено штормовое предупреждение 3.03.2019, 22:02

2,223

МЧС объявило штормовое предупреждение на вторник и среду.

Министерство чрезвычайных ситуаций напомнило об объявленном синоптиками штормовом предупреждении во вторник и среду. По данным Белгидромета, утром и днем 5 марта, а также в ночь на 6 марта на большей части территории страны ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м /с, местами до 22 м /с, сообщает Еврорадио.

По Минской области утром и днем 5 марта и ночью 6 марта на большей части территории региона ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м с, местами до 22 м /с.

Такую же погоду прогнозируют в Минске — днем 5 марта и в ночь на 6 марта здесь будет усиление западного, северо-западного ветра порывами до 15-20 м /с.

МЧС рекомендует населению убрать со дворов и с балконов квартир вещи, которые может повредить сильный ветер. В такую погоду не стоит ставить машину у деревьев и слабо укрепленных конструкций.