Болтон о встрече Трампа и Ына: Я не считаю провалом, когда защищают национальные интересы CША 3.03.2019, 22:07

Джон Болтон

Советник президента США подчеркнул значение денуклеаризации Северной Кореи.

Белый дом в воскресенье выступил в поддержку состоявшейся несколько дней назад в Ханое и не приведшей к конкретным результатам встречи президента Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявив, что несогласие с частичной сделкой на условиях Пхеньяна отвечало американским интересам, сообщает «Голос Америки».

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил телеканалу CBS News: «Проблема действительно состояла в том, готова ли Северная Корея принять то, что президент называл "большой сделкой", что подразумевает полную денуклеаризацию в соответствии с определением, переданным президентом Ким Чен Ыну, и получить потенциал для огромного экономического будущего, или она попытается сделать что-то менее масштабное, что было неприемлемо для нас».

«Президент твердо придерживается своего мнения», – сказал Болтон. – Он углубил свои отношения с Ким Чен Ыном. Я совершенно не считаю провалом, когда защищают американские национальные интересы».

В одном из интервью новостным ток-шоу Болтон заявил телеканалу CNN: «Мы вновь показали, какой может быть потенциал у Северной Кореи, если они согласятся на денуклеаризацию».

«Если нельзя достичь хорошего соглашения, то отсутствие соглашения лучше плохого соглашения», – добавил он.

Болтон рассказал CBS, что Северная Корея была готова пойти на «очень ограниченные уступки», чтобы демонтировать свой ядерный комплекс в Йонбене, который он описал как «стареющий ядерный реактор и (таким образом) некоторый процент их возможностей по обогащению урана и переработке плутония».

По его словам, «в обмен они хотели отмены значительной части санкций».

«Но президент Трамп с самого начала предвыборной кампании 2016 года заявил, что он не повторит ошибок предыдущих администраций и не пойдет на договоренность, основанную на взаимных шагах, которая будет выгодна северокорейской стороне», – подчеркнул советник Белого дома.

«Президент попытался убедить Ким Чен Ына согласиться с большой сделкой, но они не были готовы пойти на это», – сказал Болтон.

По словам Болтона, дальнейшие переговоры США с Северной Кореей находятся в подвешенном состоянии.

«Думаю, президент сам сказал, что он надеется, что они захотят вернуться и заново оценить то, что произошло. В этом случае мы, конечно, тоже вернемся, – сказал Болтон. Мы изучим возможность продолжения экономических санкций против Северной Кореи, которые привели их за стол переговоров. Посмотрим, что будет дальше».

По его словам, у дальнейших переговоров «нет конечного срока».

«Как я уже сказал, президент полностью готов продолжать переговоры на более низком уровне или снова разговаривать с Ким Чен Ыном, когда это будет уместно».

При этом он признал, что тем временем Северная Корея продолжает производить ядерное топливо.

«Они занимаются этим, – сказал Болтон. – Да, занимаются. Это абсолютно верно».

Он не согласился с тем, что США теряют рычаги влияния в попытке убедить Пхеньян провести денуклеаризацию.

«Думаю, мы продолжали кампанию оказания максимального давления даже перед саммитом, – сказал он. – Мы изучали возможности ее ужесточения, прекратить, например, перегрузку грузов с одного судна на другое, чем пользуется Северная Корея, чтобы избежать санкций. Возможности переговоров с другими странами, чтобы они заняли более жесткую позицию в отношении Северной Кореи. Именно санкции привели Пхеньян за стол переговоров. Именно отмены санкций они хотят, и именно это они могут получить, если проведут денуклеаризацию».

В конце саммита Трамп заявил, что поверил Ким Чен Ыну на слово, что он ничего не знал об обращении с американским студентом Отто Уормбиром, который содержался под стражей в Северной Корее до его передачи США в середине 2017 года, где он вскоре умер. Слова Трампа вызвали широкое осуждение со стороны американских законодателей, как однопартийцев Трампа, республиканцев, так и демократов, а также родителей Уормбира.

Позднее Трамп выразил свою симпатию к Уормбиру и его семье, но не отказался от веры в то, что Ким Чен Ын ничего не знал об обращении с ним, когда он находился в северокорейской тюрьме.

«Президент очень четко дал понять, что считает, что с Отто Уормбиром поступали варварски и недопустимо, и я думаю, что лучшее, что Северная Корея может сделать сейчас, – это полностью и точно объяснить, что именно с ним произошло», – сказал Болтон.