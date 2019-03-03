Прах Нестора Махно может вернуться из Франции в Украину 3.03.2019, 22:27

Необходимые для возвращения праха документы подготовлены.

Власти Запорожья намерены вернуть на родину останки одного из лидеров анархистского движения в годы Гражданской войны Нестора Махно. По некоторым данным договоренность с его родственником достигнута, сообщает "Эхо Москвы".

Документы, необходимые для возвращения праха Нестора Махно на Украину подготовлены, есть заявление внучатого племянника. Он не против того, чтобы его предок был перезахоронен в Запорожье. Об этом рассказал глава районной Гуляйпольской администрации Александр Ищенко местным СМИ.

Теперь по его словам власти ждут окончательного ответа от Франции. Махно напомню захоронен на знаменитом кладбище Пер-Лашез, где в частности покоятся композитор Шопен, писатель Бальзак, поэт Рэмбо, лидер группы Doors поэт и певец Моррисон. Украинская диаспора в Париже против возвращения останков Махно. Но в Запорожье намерены добиться своего. Отмечая: Махно – историческая личность мирового уровня. По словам главы Гуляйполя, власти уже разработали туристический маршрут по истории жизни Махно. Прах революционера-анархиста планируют хранить в музее.

Махно руководил крестьянским повстанческим движением во время гражданской войны 1917–1922 годов, он также командовал Революционной повстанческой армии Украины.