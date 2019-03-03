Что останется нашим детям от белорусской природы 1 3.03.2019, 22:40

Фото с сайта tut.by

Флора и фауна страны продолжает беднеть.

Сегодня в мире отмечается всемирный день дикой природы. Праздник приурочен к подписанию в 1973 году Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой, сообщает «Белсат».

Дикая природа всегда рядом. Достаточно только выйти из квартиры. В этом убежден орнитолог Александр Винчевский.

«В Беларуси можно встретить почти 20 видов диких уток. Самый обычный из них вид - это кряква. Целый год в Минске можно видеть и самцов, и самок этих красивых уток. Еще в октябре эти птицы делятся на пары, и почти до весны самцы сопровождают своих суженых», - рассказывает Александр Винчевский, директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Участок реки Свислочь от улицы Аранская к минской кольцевой - уникальное место. Здесь есть нетронутые заболоченные участки, растут редкие растения. У реки встречаются около 24 видов птиц, которые имеют охранный статус в Европе.

«Я считаю, что это место достойное быть заказником или иметь какой-то другой охранный статусь, так как сейчас оно более важно, чем, например, заказник Лебяжий», - говорит Александр Винчевский, директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

Лебяжий - единственный заказник в пределах столицы. В этом году он окончательно может исчезнуть. Причина тому - возведение все новых зданий рядом с территорией.

В Беларуси существует три вида особо охраняемых природных территорий: заповедник, где хозяйственная деятельность полностью запрещена, национальный парк и заповедник. Заказников в стране более тысячи, но этот статус вовсе не гарантирует сохранности природы.

«Как показывает практика, например, с вырубкой лесов, происходило в 18, 17 годах и раньше, несмотря на то, что территории сохранились для сохранения дикой природы, там все еще продолжает вестись хозяйственная деятельность, забирается лес, ведется охота», - отмечает Константин Чикалев, председатель ОО «Багна».

С каждым годом в Беларуси растет число особо охраняемых природных территорий.

«В 2018 году общая площадь особо охраняемых природных территорий увеличилась на 50 тыс. га и достигла 8,9% общей площади страны. Это соответствует установленному показателю национальной безопасности в экологической сфере», - считает Андрей Худык, министр природных ресурсов.

Тем не менее продолжает беднеть флора и фауна страны. В последней редакции Красной книги зарегистрировано более 300 видов растений и две сотни видов диких животных. Некоторые из них почти совсем исчезли из Беларуси.

Теперь только на изображении. Сизоворонка еще полвека назад можно было увидеть чуть ли не в каждом лесу. Теперь же, по оценкам орнитологов, в стране осталось всего с два десятка пар.

Тем временем, согласно последним исследованиям ПРООН и Минприроды, половина граждан совершенно не интересуется вопросами охраны окружающей среды.