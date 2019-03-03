Оппозиция выиграла в электронных выборах в Эстонии 3.03.2019, 22:50

Более четверти избирателей проголосовали через интернет.

В Эстонии на парламентских выборах более четверти избирателей проголосовали через интернет. Таким образом страна побила собственный рекорд, cообщает "Настоящее время".

По данным Республиканской избирательной комиссии страны, в электронном голосовании, которое проходило с 21 по 27 февраля, участие приняли более 247 тысяч из 900 тысяч избирателей.

В 2005 году Эстония стала первой в мире страной, предложившей проводить выборы через интернет. В 2015 году этим правом воспользовались более 176 тысяч человек.

Чтобы проголосовать, необходимо удостоверение личности с чипом или виртуальное удостоверение. Также нужно установить специальную программу, которую можно скачать с государственного сайта.

Традиционное же голосование (на избирательных участках) на парламентских выборах в Эстонии пройдет 3 марта.

Как сообщает ТАСС, за Консервативную народную партию проголосовали 13,5% участников. 12,6% отдали голоса за правящую партию «Отечество», 11,7% — за Центристскую партию, 11,4% - за Социал-демократическую партию и 5,5% — за «Эстонию-200».

Остальные фракции не прошли барьер в 5%.

В настоящее время идет подсчет результатов голосования на избирательных участках.