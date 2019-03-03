Белоруски завоевали «серебро» и «бронзу» на чемпионате Европы по легкой атлетике 3.03.2019, 22:59

Иллюстрационное фото

Первые медали нашей сборной принесли Анастасия Мирончик-Иванова и Эльвира Герман.

Белоруска Анастасия Мирончик-Иванова завоевала серебряную медаль в состязаниях по прыжкам в длину на чемпионате Европы в Глазго с результатом 6,93 метра. Спортсменка установила личный рекорд в помещении, сообщает «Прессбол».

Золото ЧЕ-2019 в залах досталось сербке Иване Шпанович, показавшей лучший результат сезона в мире (6,99 м), бронза — украинке Марине Бех-Романчук (6.84 м).

Эльвира Герман завоевала бронзовую медаль в беге на 60 метров с барьерами с результатом 8,00 с.

Золото ЧЕ-2019 в залах досталось голландке Надин Виссер (7,87 с), бронза — немке Синди Роледер (7,97 с). Другая белорусская барьеристка Алина Талай, вернувшаяся на дорожку после травмы, добралась на соревнованиях до полуфинала.