СМИ: Трамп просил Ким Чен Ына перевезти ядерное оружие в США 30.03.2019, 8:01

Что именно Вашингтон подразумевал под окончательной денуклеаризацией Пхеньяна?

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в Ханое в феврале передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну документ, в котором содержался призыв перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Соединенные Штаты. Об этом 29 марта сообщило агентство Reuters.

По его данным, Трамп передал лидеру КНДР версии документа на корейском и английском языках в ханойском отеле Metropol 28 февраля.

Как сообщил агентству осведомленный источник, данный документ должен показать, что именно Соединенные Штаты подразумевали под "окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризацией Северной Кореи".

В английской версии документа, с которой ознакомилось агентство, содержится призыв к полному демонтажу ядерной инфраструктуры КНДР, ликвидации программ создания биологического и химического оружия, а также всех баллистических ракет, пусковых установок и связанных с этим объектов.

Кроме того, в документе присутствуют требования о предоставлении Пхеньяном всеобъемлющей декларации по своей ядерной программе и приостановке строительства любых объектов ядерной инфраструктуры, а также об обеспечении доступа для инспекторов из США и международных специалистов.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера.

Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог о денуклеаризации КНДР.