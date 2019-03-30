Такого роста цен не было как минимум последние 10 лет 30.03.2019, 8:06

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Огурцы за 2 месяца подорожали почти в 1,5 раза.

За январь и февраль инфляция в Беларуси составилана 2,2%. При этом отдельные товары и платные услуги подорожали более заметно. Больше всего — свежие огурцы, которые за два месяца этого года стали дороже почти в 1,5 раза. Такого резкого подорожания не было как минимум за последние 10 лет, пишет tut.by.

Свежие огурцы в Беларуси начинают дорожать в сентябре, дальше рост цен ускоряется до конца года. В январе-феврале, как правило, рост цен продолжается, а уже с марта они начинают падать.

Но в нынешнем году — январе и феврале — цены на свежие огурцы продемонстрировали непривычно большой рост. Их стоимость выросла на 47,4% к декабрю прошлого года. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года рост цен составил 9%, 2017-го — 2,5%, 2016-го — 12,5%, 2015-го — 8,1%, 2014-го — 2,3%.

В этом году цены на свежие огурцы заметнее всего выросли в Минской области (+59,4%), Витебской (+51,5%) и Минске (+50,2%).

Выше всего средние цены на свежие огурцы, по данным Белстата, в феврале были в Минской и Гродненской областях — 7,61 рубля и 7,38 рубля за килограмм, а ниже всего — в Гомельской (6,94 рубля).