В электричке под Москвой задержан белорус с двумя пистолетами 30.03.2019, 8:08

В Беларуси мужчина был осужден 30 раз.

В электричке в Московской области России задержан белорус с двумя "предметами, похожими на пистолеты". Наряд транспортной полиции обратил внимание на пассажира, который распивал в вагоне алкоголь. Во время разговора с правоохранителями мужчина нервничал.

Когда у него спросили, имеет ли при себе запрещенные предметы, он признался, что есть оружие. На руках пассажира мгновенно оказались наручники. Его высадили на станции Люберцы и отвели в дежурную часть. Там во время осмотра и нашли вероятно пистолеты и две обоймы, в одной из которых были шесть патронов, информирует sb.by.

Выяснилось, что был задержан рецидивист. В Беларуси мужчина был осужден 30 раз. Он находился в межгосударственном розыске. Сейчас на него возбудили новое уголовное дело, статья — "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его составных частей, боеприпасов".