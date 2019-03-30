Павел Гриб продолжает держать голодовку, пьет только воду 30.03.2019, 8:47

Павел Гриб

Похищенному в Беларуси украинцу категорически запрещена голодовка, подчеркнул его отец.

Осужденный в РФ украинский политзаключенный Павел Гриб продолжает держать голодовку. Об этом "Громадському радіо" сообщил его отец Игорь Гриб.

"Сегодня ровно неделя, как Павел объявил голодовку. Он действительно ее держит, не употребляет пищу, пьет только воду. Мы очень волнуемся, потому что ему это категорически запрещено", – сказал Игорь Гриб.

По его словам, сейчас у него нет данных о состоянии здоровья сына, так как мать навещала его в понедельник, 25 марта.

Гриб также обратился в Министерство иностранных дел Украины с просьбой направить украинских консулов к сыну.

24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой, похитили сотрудники ФСБ России. Две недели о местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.

15 ноября 2018 года суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела по существу. Гриб заявил о невиновности и отказался давать показания.

На заседании 24 января 2019 года Гриб сказал, что его показания, содержащиеся в протоколе за 2017 год, не соответствуют действительности и на него давили, чтобы он их подписал.

22 марта российский суд приговорил Гриба к шести годам тюрьмы за якобы подготовку теракта. Сразу после оглашения приговора Гриб объявил бессрочную голодовку, но после возвращения в СИЗО продолжал принимать пищу, утверждали в Общественной наблюдательной комиссии.

25 марта украинец написал заявление о голодовке.

Отец политзаключенного Игорь Гриб заявил 25 марта, что его сын страдает портальной гипертензией, ему требуются медикаментозная поддержка, постоянная жесткая диета, нормальные условия жизни, а также операция. "Если он останется там сейчас и ему не сделают операцию – он умрет", – сказал Игорь Гриб.