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Хезер Науэрт ушла с поста представителя Госдепартамента США

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  • 30.03.2019, 8:52
Хезер Науэрт

Хезер Науэрт перешла в американскую программу образовательных грантов Fullbright.

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт покинула свой пост. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео в своем микроблоге Twitter в пятницу, 29 марта, поблагодарил ее за службу и особо выделил "два года непревзойденного превосходства".

Науэрт перешла в программу образовательных грантов Fullbright, основанную американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом в 1946 году. Помпео подчеркнул, что она "замечательно представит США" в программе.

Хезер Науэрт являлась официальным представителем Госдепартамента Соединенных Штатов с апреля 2017 года. До назначения она работала ведущей новостей телеканала Fox News. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп выдвинул Науэрт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций, однако она отказалась от этого поста.


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